Hóe leuk: er komt waarschijnlijk ook een kinderversie van ‘Heel Holland Bakt' aan!

Volgens Omroep MAX-baas Jan Slagter is de kans groot dat er ook een kindervariant van ‘Heel Holland Bakt’ komt. In een interview met het AD laat Slagter weten het zijn ‘vurige wens’ is om kinderen met hun ouders of grootouders te laten bakken.

Het idee is volgens de omroepbaas ‘prematuur’, maar hij is wel enthousiast.

Lastig met wetgeving

“Herinner je nog de aantrekkingskracht die bakken op je had als kind? Hoe zo’n cake rijst in de oven, de koekjes langzaam goudbruin worden, het uitlikken van de kom? We zijn aan het onderzoeken wat mogelijk is, want de wetgeving rond kinderen en televisie is redelijk complex, aldus Slagter.

Kinderbakboek

Kinderen mogen nameljk niet zomaar langere tijd meewerken aan een tv-programma, terwijl Heel Holland Bakt best een langdurige talentenjacht is. Er is overigens al wel een Heel Holland Bakt Kinderbakboek, waarin bakrecepten staan om voor en mét kinderen te maken.

Bron: AD. Beeld: Omroep Max/Roland J. Reinders