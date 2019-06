Hóe leuk: je kunt nu een Bike’n’Wine-tour doen langs het Comomeer

Verblijf jij deze zomer in de buurt van het Comomeer? Dan hebben wij een hele leuke tip voor je! Je kunt hier namelijk sinds kort een heuse Bike’n’Wine-tour doen door de Mendrisiotto, ook wel bekend als ‘het Toscane van Zwitersland’.

Je fietst door een prachtig landschap met de zon op je bol én onderweg stop je ook nog eens voor de nodige wijntjes. Klinkt niet verkeerd, toch?

De Bike’n’Wine-tour start in het Zwitserse dorpje Balerna, waarna je van de ene wijngaard naar de andere fietst en ondertussen lekkere wijntjes mag proeven. De rondleiding kost je 75 CHF (ongeveer € 66) per persoon, inclusief huur van de fiets en helm, gids, een bezoek aan twee kelders, een proeverij van 6 wijnen en aperitiefhapjes die typisch zijn voor de Mendrisiotto-regio.

Korte tocht

Het maakt overigens niet uit of je conditie nog niet helemaal op peil is: de route is namelijk amper 5 kilometer lang. Lijkt de fietstocht je wel wat? Je kunt van mei tot oktober op de laatste zaterdag van de maand meedoen met de tour. Reserveren kan hier.

