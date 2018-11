Hoe schattig: zeldzame kruising tussen ezel en zebra geboren

Normaal gesproken halen een ezel en een zebra het niet in hun hoofd om met elkaar te paren, maar heel soms komt het tóch voor. En als het dan gebeurt, dan is het resultaat te schattig voor woorden.

Op een boerderij is Engeland is Zippy geboren: een kruising tussen een zebra en een ezel. Het beestje trekt de nodige bekijks, want zo vaak komt het natuurlijk niet voor dat er zo’n schattig diertje wordt geboren.

Geen nageslacht

Eigenaresse Kristine Turner noemt Zippy dan ook ‘een klein wonder’. De moeder van Zippy is de zebra Ziggy, die een wei deelde met negen ezels waaronder Rag, de vader. Kristine had echter geen idee dat de zebra Ziggy zwanger was, zo melden Britse media. Zippy is nog maar een maand oud en kan helaas nooit voor nageslacht zorgen: het dier is onvruchtbaar omdat het een chromosoom mist.

Meet Zippy, thought to be the UK’s second ever zonkey https://t.co/gtlmDIQSqb pic.twitter.com/8UoCC0J10T — BBC Three (@bbcthree) 6 november 2018

Bron: BBC. Beeld: Twitter/iStock