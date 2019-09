Zó vaak zou je je linnen boodschappentas moeten wassen

Hartstikke goed voor het milieu, die herbruikbare boodschappentassen. Maar ehm, heb je er wel eens aan gedacht die canvas tas in de wasmachine te gooien? Want zelfs als je de tas alleen gebruikt voor boodschappen en er niet ook je vieze sportkleding in verplaatst, kan -ie al behoorlijk vies zijn.

Zo worden je verse groenten besmet met de E.coli bacterie.

Wasje tasje

Was jij wel braaf je tasjes? Dan ben je een van de weinigen. Uit onderzoek van de universiteit van Arizona en de Loma Linda Universiteit in Californië, blijkt dat 97 % van de ondervraagden hun linnen tas nóóit in de wasmachine gooit.

De onderzoekers bogen zich ook over het vraagstuk hoe vaak je de canvas tas het beste kan wassen. Het antwoord: wekelijks! Oké…

In huis opbergen

Na het wassen is het uiteraard belangrijk dat de tassen helemaal drogen voor je ze opnieuw gebruikt. En bewaar de tasjes liever niet in de auto, maar in huis. Dat is net wat hygiënischer.

Toch tijd voor een nieuwe boodschappentas? Wij verzamelden de leukste:

Bron: UANews. Beeld: iStock