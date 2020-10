Libelle Legt Uit: hoe vaak moet je een mondkapje nou Ã©cht wassen?

Met de aangescherpte coronamaatregelen is het niet alleen verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen, maar geldt ook een dringend advies om deze in publieke binnenruimtes op te zetten. Maar hoe vaak moet je een herbruikbaar mondkapje wassen, om het gebruik veilig te houden?

Wegwerpmondkapjes moeten na gebruik direct weggegooid worden. Voor herbruikbare mondkapjes van stof zit de vork echter anders in de steel. Je moet deze wassen om het gebruik ervan veilig te houden. Een gebruikt mondkapje moet je minstens op 60 graden wassen, en een wasbeurt van 30 minuten is voldoende om alle verzamelden bacteriën erin te doden, legt Steven Van Gucht uit aan Het Laatste Nieuws.

Hoe vaak je mondkapje wassen?

Maar hoe vaak moet dit? Is het wassen van je stoffen mondkapje al nodig na een korte treinrit van twintig minuten of een snel bezoekje aan de supermarkt? Of hoeft dit pas nadat je het kapje een week intensief hebt gebruikt? Je mondkapje na elk gebruik wassen is wel het meest ideaal, adviseert het RIVM. Maar hergebruiken kan wel degelijk enkele dagen, mits je het kapje goed opbergt. Een afgesloten boterhamzakje is daarvoor een goed idee. Maar wanneer je mondkapje vies of nat wordt, is hergebruiken niet meer mogelijk. “Als je bijvoorbeeld zingt of praat met consumptie, kan je hem veel korter dragen. Bij goede, medische maskers is het na drie tot vier uur echt tijd om hem te vervangen”, verklaart Wouter van Dijk microbioloog Andreas Voss.

Met de hand wassen

Nu zul je niet dagelijks een was van 60 graden willen draaien. Gelukkig kun je het mondkapje ook effectief met de hand wassen, verklaart Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wage­ningen Universiteit aan Trouw. “Wil je een alternatief voor wassen in de wasmachine, doe je mondkapje dan in een handwasje van goed heet kraanwater met zeep”, adviseert hij. “Het hete water verspreidt zich gemakkelijk door het hele mondkapje. En met een handwas gebruik je minder water en stroom, terwijl het net zo effectief is.”

Lang laten weken

Wel is het van belang om het mondkapje láng in het water te laten weken, vertelt hij. “Wat werkt aan wassen op 60 graden is de combinatie temperatuur én tijd. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de desinfectie plaatsvindt. Bij 70 graden heb je het over seconden, maar zulk heet water komt niet uit de kraan. Haal bij een handwas van ongeveer 60 graden je kapje dus niet meteen uit het water, maar laat het echt een paar minuten staan”, tipt de hoogleraar.

