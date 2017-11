Zóveel sinterklaas- en kerstcadeautjes kun je kinderen volgens experts het best geven

Met Sinterklaas (dus pakjesavond) in het land en Kerst (dus cadeaus onder de kerstboom) voor de deur, vraag je je misschien af wat en hoeveel cadeaus je je (klein)kinderen moet geven.

Eh, móet geven? Niks moet, natuurlijk. Toch hebben experts en ervaringsdeskundigen het een en ander te zeggen over de hoeveelheid cadeautjes die je het best aan je (klein)kinderen kunt geven met de feestdagen. Want waar ligt de grens tussen, grof gezegd, gierig zijn en een verwend nest kweken?

Een superleuke én makkelijke surprise maken voor Sinterklaas? Check bovenstaande lifehack.

Niet 1, niet 2, maar…

Het perfecte aantal cadeaus om te geven met sinterklaas of kerst is 3, betoogt journalist en moeder Katharine Stahl. “Niet meer en niet minder. (…) Dit aantal bespaart je tijd en geld”, schrijft ze. “Na jaren ervaring, heb ik ontdekt dat 3 Sinterklaas- of kerstcadeautjes precies het aantal is waardoor ze zich flink verwend voelen en ook echt ieder cadeautje waarderen.” Dit hoeven niet alle 3 enorme cadeaus te zijn. Het één kan een aanvulling zijn op het ander. Een pop bijvoorbeeld, met daarbij een borstel.

Cadeautjes waarderen

Geef je een kind meer dan 3 cadeautjes? Dan weten ze niet waar het moeten zoeken, meent Katharine. “Ze worden dan cadeautjes openscheurende machines, die seconden nadat ze het laatste cadeautje hebben opengemaakt al om de volgende vragen. (…) Je kinderen herinneren dan niet eens de helft van wat ze gekregen hebben, laat staan dat ze die cadeautjes waarderen. Het wordt een onbevredigend spelletje waarbij kwantiteit het wint van kwaliteit.”

Even wachten met uitpakken

Om je (klein)kind bewust te maken van de cadeautjes die hij uitpakt, heeft Michelle Gale, schrijfster van Mindful Parenting in a Messy World, een goede tip: “Pak rustig aan uit”, zegt ze tegen Romper. “Haal bijvoorbeeld een mooie herinnering naar boven aan de persoon van wie het kind het cadeautje krijgt, afhankelijk van z’n leeftijd. Denk aan diegene, hou van diegene. En scheur dán pas het cadeautje open.

Verlanglijstje

Nog zo’n goede tip komt van familietherapeut Bette Levy Alkazian: houd rekening met cadeaus die de kinderen van andere familieleden krijgen. Laat je (klein)kinderen verlanglijstjes maken, maar spreek onderling af om niet alles wat daar op staat te geven. “Ook raad ik (groot)ouders aan om hun kinderen de spullen te geven die ze al heel lang willen. (…) Zo leer je de kinderen dat geduld een schone zaak is. Daarbij waarderen ze dingen waar ze lang op hebben moeten wachten sowieso meer.”

Bron: Romper, Popsugar. Beeld: iStock