Hoeveel geld bespaar je als je de verwarming een graadje lager zet?

Nu de temperaturen weer aan het dalen zijn, is het wel zo fijn om de verwarming wat hoger te zetten. Hoe hoger je hem echter zet, hoe duurder je energierekening is aan het einde van het jaar. Maar hoeveel geld bespaar je nu eigenlijk als je je verwarming voortaan een graadje lager zet?

Volgens de NOS zo’n vijftig euro per jaar. Hierbij zijn ze uitgegaan van 20 graden versus 19 graden in huis. Wat ook zeker helpt is om de kachel al een uur voor het slapengaan uit te zetten: daarmee bespaar je nog eens veertig euro.

Minder wasjes draaien

Mocht je nog meer geld willen besparen, dan kun je ook gaan bezuinigen op de was. Als je in plaats van vier keer per week nog maar twee keer per week een wasje draait, dan scheelt dit je zo’n 25 euro op jaarbasis. Daarbij kost een wasje van 60 graden bijna twee keer zoveel als een wasje op 40 graden.

Lichten uit

Waar je ook nog flink op kan besparen is je verlichting. Elke lamp in huis die dagelijks tien uur brandt, kost je zo’n 30 euro per jaar. Als je dus de hele dag vier lampen in huis laat aan staan, dan kost dat je een flinke duit. Nog méér dan dat ene graadje verschil van de verwarming.

Bron: NOS. Beeld: iStock