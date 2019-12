Zoveel geld kost het je om 1 warm bad te nemen

Nu het buiten zo koud is, is het heerlijk om weer op te warmen met een hete douche of een lekker warm bad. Hoewel… Voor je portemonnee is het wat minder slim.

Want een warm bad kost je per keer wellicht veel meer dan je denkt.

In een vol bad gaat zo 115 liter water. Een gasboiler is wat goedkoper dan een elektrische boiler. Afhankelijk daarvan, kost het nemen van een bad je gemiddeld 0,58 cent of 0,87 cent per kéér. Als je je wekelijkse bad dan ook overslaat en in plaats daarvan gaat douchen, bespaar je per jaar zo 10 euro.

Truien aan

Maakt douchen dan verder een groot verschil, als je niet opgezadeld wilt zitten met een gigantische rekening aan het eind van het jaar? Ja, behoorlijk. Een douche kost je gemiddeld per keer 0,28 cent met een gasboiler en 0,38 cent met een elektrische boiler. En dan geldt alsnog: hoe warmer je bad of douche is, hoe meer energie je verbruikt en hoe duurder het wordt.

Tja… Toch maar een dikke trui aantrekken dan, als je het koud hebt? Scheelt uiteindelijk tóch een hoop.

Bron: Nibud. Beeld: iStock