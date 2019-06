Híer kun je volop interieurinspiratie opdoen en meteen shoppen

Staat er een verhuizing op de planning of mag er wel een frisse wind door je interieur? Dan is er natuurlijk weinig leuker dan eindeloos interieurinspiratie opdoen en nieuwe spullen kopen voor je paleisje.

Allemaal in het mandje

Talloze interieurblogs en ‘binnenkijkers’ in woningen van anderen: daar staat de website van HomeDeco letterlijk vol mee. Bevalt een bepaalde stijl jou wel of zie je een product dat je het liefst per direct thuis laat bezorgen? Dan kun je je digitale winkelmandje meteen vullen met de items die je op de foto’s ziet.

Eindeloos binnenkijken

Voor elke ruimte in huis is de inspiratie en keuze reuze. En van die toffe luie stoel tot aan dat kleine schilderijtje aan de muur: alles wat je op de foto’s ziet, staat keurig netjes in een lijstje naast de foto. We garanderen je dat als je eenmaal aan die ‘binnenkijkers’ bent begonnen, je maar moeilijk kunt stoppen.

Ga je (zware) meubels verschuiven? Zó krijg je geen krassen:

