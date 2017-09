Slaapfeestjes zijn vaak de gezelligste partijtjes die er zijn. Maar… wat als je beste vriendin een slaapfeestje geeft, maar jij er niet bij mag zijn van haar ouders omdat je een jongen bent?

Dat vond Mason in zijn geval niet helemaal eerlijk. Dat komt omdat hij naar eigen zeggen “een heel homosexuele man” is. Hij gaat echt niet zitten vozen met de meiden.

Briljante reactie

Daarom besloot Mason de moeder van zijn vriendin een berichtje te sturen en om toestemming te vragen. Wij moesten hard lachen om haar briljante reactie:

I TEXTED HOUSTONS MOM TO ASK IF I CAN STAY THE NIGHT FRIDAY HAHAHAHAHA pic.twitter.com/Ovr74V869W

— that is MAY (@maymaybarclay) 18 september 2017