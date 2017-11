Brussels homostel moet baby teruggeven aan biologische moeder

Bijna anderhalf jaar lang waren Manish en Michaël de adoptieouders van een prachtige zoon, Manaël. Maar de rechter maakte een eind aan dat gezinsgeluk. Het Brusselse homokoppel moet het jongetje afstaan aan de biologische moeder.

In 2016 kwam een droom uit voor de twee wensvaders via een Vlaams adoptiebureau. Ze vonden een zwangere vrouw die haar kind na de geboorte aan hen wilde afstaan.

Eindelijk ouders

Vijf dagen na zijn geboorte konden de mannen Manaël in de armen sluiten. De biologische moeder tekende 3 maanden later ook het benodigde document bij de notaris. “Eindelijk voelden we ons ouders”, zegt Manish tegen de Belgische zender RTBF. Maar de Belgische rechtbank moest de adoptie nog wel officieel bevestigen.

Uitspraak rechter

En daar ging het mis: in de tussentijd bedacht de moeder zich. Ze wilde haar zoon toch terug. In de zomer boog de rechter zich over de zaak en gaf haar gelijk. Volgens Belgische media trokken Manish en Michaël nu ook in hoger beroep aan het kortste eind. Ze moeten Manäel binnenkort echt afstaan.

Wekelijkse ontmoeting

Tot die tijd is er iedere week een ontmoeting tussen de vaders, de biologische moeder en de zoon. Zodat het jongetje vast kan wennen aan zijn nieuwe ouder.

Waarschuwen

Op Facebook schrijft het stel: “We voeden onze zoon nu al 15 maanden op, sinds hij 5 dagen oud was. De enige familie die hij kent, zijn wij. Hij is aan ons gehecht. Hem van ons wegnemen kan zijn mentale gezondheid schaden.” De mannen brachten hun verhaal in de media omdat ze andere adoptieouders willen waarschuwen. “Zolang de adoptie niet officieel is, hebben adoptieouders heel weinig rechten,” zeggen ze.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock