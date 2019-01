Zó lang is het verantwoord om je hond alleen thuis te laten

Je hond thuis achterlaten blijft moeilijk. En al helemaal wanneer je trouwe viervoeter je met van die grote, droevige ogen aankijkt als je de deur achter je dichttrekt. Maar wat is nou eigenlijk een verantwoorde tijd om je hond alleen achter te laten?

Niet zo lang

Het liefst zou je natuurlijk de hele dag door knuffelen met je huisdier, maar dat is toch niet al te praktisch op dagen dat er ook gewoon gewerkt moet worden. Hondentrainer Tamsin Durston legt aan Metro UK uit wat een ‘veilige’ tijd is om honden achter te laten. En wat blijkt? Dat is echt helemaal niet zo lang…

Gezelschap

Honden kunnen volgens Durston eigenlijk niet langer dan drie à vier uur alleen zijn. Maar dat hangt ook een beetje van het ras van de hond af. “Net als mensen kunnen sommige honden prima even alleen zijn en hebben anderen meer gezelschap nodig”, legt de hondentrainer uit. Het verschilt dus echt per hond. “Daarbij hangt het ook af van of de hond een beetje getraind is om alleen te zijn.”

Vier uur

Wat sowieso een goed idee is: een stuk samen lopen voordat jij het huis weer verlaat. Dan is het beestje eerder moe en kan-ie rusten. Hondenspeeltjes zijn ook een goed idee om de eenzaamheid tegen te gaan. Het echte maximum om je hond alleen te laten? Dat is volgens Durston vier uur. Het beest een volledige werkdag alleen laten is – volgens Durston – dus echt niet verantwoord.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock