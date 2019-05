Waarom je je hond niet in de bijrijdersstoel moet laten zitten

Laat jij jouw hond vaak gezellig naast je in de auto zitten op de bijrijdersstoel? Dan kun je dit beter niet meer doen, want het blijkt namelijk hartstikke gevaarlijk voor je viervoeter te zijn.

Hoe gezellig het ook is en hoe lief je hond je ook aankijkt, vanaf nu kun je jouw trouwe beestje beter in op de achterbank laten zitten.

Veiligheidsregels

Terwijl we er liever niet over nadenken, gebeuren auto-ongelukken ontzettend vaak. En hoewel je er minder over leest in de nieuwsberichten, worden ook vaak huisdieren er het slachtoffer van. Dit komt omdat veel mensen voor een kort tripje de veiligheidsregels in de auto vaak iets minder streng naleven.

Gevaarlijk voor de hond

Zo wordt een hond dan ook vaak in de bijrijdersstoel geplaatst na een wandeling. Maar voor een hond is deze plek net zo gevaarlijk als voor een mens, wat inhoudt dat het beestje bij plotseling remmen tegen het voorruit of dashboard kan knallen. Met blessures of erger als gevolg.

Keiharde cijfers

Maar voor honden kan het zelfs nog gevaarlijker zijn dan voor mensen. Waarom? Omdat een hond vrijwel nooit vastgezet wordt, terwijl een mens natuurlijk wel een autogordel draagt in de auto. Paws to Click, een organisatie die zich richt op veiligheid voor dieren in het vervoer, komt met keiharde feiten. Wanneer een pup in een auto zit die 30 kilometer per uur rijdt en crasht, knalt het beest met een enorme kracht tegen de voorruit.

Boete

In sommige Amerikaanse staten is het zelfs verboden om je hond in de bijrijdersstoel te plaatsen, omdat dit als een afleiding tijdens het rijden wordt gezien. In Nederland kun je nog geen boete krijgen als je jouw hond niet op de achterbank plaatst, maar we raden je toch aan om dit advies ter harte te nemen. Veiligheid van je viervoeter boven alles, toch?

