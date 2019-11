Hond Frida is een ware internetsensatie door haar bijzondere wenkbrauwen 

Van een zwerfhond in een wereldberoemde viervoeter veranderen. Het overkwam Frida in een paar dagen tijd. En daar hebben haar wenkbrauwen alles mee te maken.

Het bijzondere beestje zwierf over de straten in Rusland. Gelukkig werd ze naar het dierenasiel gebracht.

Internensensatie

De vrijwilligers van het dierenasiel deelden foto’s van het hondje op hun social media. En die zorgden ervoor dat ze in no time een internetsensatie werd. Want: haar wenkbrauwen! Ze lijken er haast opgeplakt. Maar anders dan de Instagram-hype om wenkbrauwen bij je hond op te plakken, zijn die van Frida écht. En bijna menselijk.

Unieke wenkbrauwen

Boven Frida’s ogen, prijken 2 donkerkleurige boogjes vacht. Experts van het dierenasiel denken dat de hond afstamt van een husky, wat de wenkbrauwen zou verklaren. Maar dat ze ook nog eens donker zijn, terwijl Frida verder blond is, is wel heel uniek. Toch verzekeren de dierendeskundigen dat haar wenkbrauwen echt zijn, en niet gefotoshopt.

Frida Kahlo

Het beestje werd na 5 dagen al geadopteerd. Haar nieuwe baasje (“Ik heb de coolste hond ooit”) heeft haar ook haar nieuwe naam gegeven: Frida. What’s in a name? Het verwijst naar de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo, die bekendstond om haar prominente wenkbrauwen.

Ook de hond van prins Constantijn is een ware hit op social media:

Bron: Mirror. Beeld: iStock