Familie denkt dat ze hun hond zijn verloren in Californische bosbrand, maar dan...

De bosbranden in Californië zijn verwoestend geweest, maar ze laten ook een paar hoopvolle verhalen na.

Jack Weaver en zijn familie waren ervan overtuigd dat ze hun hond hadden verloren in de vlammenzee. Jack en zijn zwager speurden het gebied rondom het huis van zijn ouders in Santa Rosa af, op zoek naar hun trouwe viervoeter Izzy. Ze gingen ervan uit dat ze haar lichaam zouden vinden en Jack wilde niet dat zijn moeder degene was die de hond zou ontdekken.

Bekend koppie

Jack filmde hun zoektocht en je ziet precies wanneer hij een bekend koppie in de asresten ziet. “Izzy is hier!” roept Jack.

Euforie

Naast een boom staat de hond op en komt op hem af rennen. De mannen kunnen hun geluk niet op. “Het was een van de mooiste momenten van mijn leven”, zei Jack. “Het was euforie – we kwamen de hoek om en hadden totaal niet verwacht dat we haar zouden zien.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Little Things. Beeld: KIJK