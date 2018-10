Altijd al met je hond willen dineren? In dít restaurant kan het

Samen wandelen, boodschappen doen en op de bank een filmpje kijken. Als je hond je maatje is, dan doen jullie vast alles samen. Nou ja, bijna dan. Samen een vorkje prikken zat er niet in. Tot nu.

In Restaurant No. 15 in Hoog Soeren kun je sinds kort samen met je viervoeter een tafeltje voor twee reserveren. Inclusief kaarslicht, ‘blafpatat’ en een ‘snuffelbiertje’. Dus haal je feestjurk maar vast van stal. Hier wil je naartoe!

Extra service

Het idee van een speciaal hondenmenu begon onschuldig, vertelt eigenaresse Lea van Weezel aan Editie NL. “Voor ons is dit eigenlijk heel normaal. Wij zien het als een extra dienst die we onze gasten met honden kunnen geven”, zegt ze. Het restaurant ligt in een bosrijke omgeving, een plek waar veel mensen met hun viervoeter gaan wandelen. Honden behoorden dus al tot de vaste klantenkring. Dat bracht Lea en haar man op het idee om ook voor de honden iets lekkers op het menu te zetten. “We gaven ze eerst natuurlijk al een bakje water. Maar toen we snacks en bier tegenkwamen voor honden, waren we verkocht. Het is toch superleuk om als baasje na een lekkere wandeling met je hond een biertje te kunnen doen?”, aldus de enthousiaste Lea.

Blafpatat

Wat er zoal op het menu staat? Hondenbier, blafpatat, mergpijpjes, kipstrips en vooruit, omdat het herfst is nu ook wildsticks. Alles is speciaal voor honden gemaakt. Zo zit er uiteraard geen alcohol of koolzuur in het hondenbier, maar is het een bouillon met rund en gevogelte. De blafpatat is gemaakt van maiszetmeel en aardappel en alle andere snacks zijn hetzelfde als de hondensnoepjes die je in dierenspeciaalzaken vindt.

Grappig

Lea en haar man zijn heel benieuwd of het viervoetermenu aanslaat. Maar het is vooral voor de leuk, benadrukt ze: “Het is natuurlijk gewoon een grappig idee, we hoeven er zeker niet rijk van de worden. Zie het als extra service, omdat we zo van dieren houden!”

Bron: RTLnieuws. Beeld: iStock & Restaurant No. 15