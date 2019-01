Zo voelt je hond zich minder eenzaam als-ie alleen thuis is

Breekt je hart ook altijd een beetje wanneer je je hond alleen thuis moet achterlaten? Snappen we helemaal. Honden zijn sociale dieren en kunnen dan ook niet wachten tot het moment dat je weer thuiskomt. Daarom hebben we een paar tips om in de tussentijd het leed te verzachten.

Een van de leukste dingen aan het hebben van het hond is het overweldigende enthousiasme waarmee je wordt begroet als je thuiskomt. Alsof je jaren aan de andere kant van de wereld hebt gewoond. Een hond is een sociaal dier. Wanneer er niemand thuis is, doet-ie niet veel meer dan slapen en uit het ramen staren, wachten tot hij een glimp van z’n baasje opvangt. De meeste huisdieren profiteren van de rust en knappen een uiltje (of drie) zonder afleiding.

Verlatingsangst

Niet álle honden gedragen zich echter zo voorbeeldig. Sommigen raken zo verveeld dat ze een beetje gaan rellen – en jij thuiskomt in de chaos. Als je merkt dat je hond last heeft van verlatingsangst kun je een paar dingen om die angst wat te verminderen.

“Doe je best om een stevige wandeling te houden voordat je weg moet”, tipt dierenarts Jennifer Freeman. Zo is je hond vermoeid en gaat-ie lekker slapen als hij alleen is. Als hondenbaasje weet je allang dat een hond echte emoties voelt. Honden met verlatingsangst voelen zich meteen eenzaam en bang als je weg bent. Om hem in de tussentijd bezig te houden, kun je ook een speeltje achterlaten waar een snoepje uitkomt.

Geen drama

Ook belangrijk: maak geen groot drama als je vertrekt of thuiskomt. “Geef geen cues met een zoetsappig afscheid en doe ook niet té enthousiast als je thuiskomt”, zegt Jennifer. Hoe moeilijk het is: praat niet tegen je hond alsof hij een baby is. Dat maakt het voor een toch al bange hond alleen maar dramatischer. Praat met je hond en beloon hem juist wanneer hij relaxt is.

Natuurlijk is geen enkele hond hetzelfde. Een algemene tip is echter om de omgeving zoveel mogelijk hetzelfde te houden als wanneer je wel thuis bent. Als de tv bijvoorbeeld altijd aan staat als je thuis bent, kun je dat ook doen als je er niet bent. Je hond is zo gehecht aan bepaalde geluiden, dat het hem geruststelt wanneer hij alleen is.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock