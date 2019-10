Waarom je je hond beter géén rauw vlees kunt geven

De meeste honden houden wel van wat vlees. Toch kun je ze beter geen rauw vlees geven. Dat kan zowel voor de hond als voor jouzelf gevaarlijk zijn.

Rauw vlees beschouwen sommige honden- en kattenbaasjes als natuurlijke voeding. Toch kan het risico’s met zich meebrengen.

Bacteriën

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) raadt het voeren van rauw vlees aan honden en katten af. Dit heeft te maken met de kans dat het vlees parasieten en bacteriën bevat. De aanwezigheid van bacteriën op en parasieten in het vlees kan leiden tot infecties bij dier en mens.

Likken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor de mens potentieel ziekteverwekkende bacteriën aanwezig kunnen zijn op rauwvleesproducten, zoals salmonella, listeria, E. coli O157 en ESBL’s. Een besmetting kan optreden direct na contact met rauwvleesvoeding, maar ook door contact met de voederbakken en je huisdier zelf. Want zeg nu eerlijk: likt jouw hond ook weleens aan je handen of gezicht?

Niet gezonder

Mensen en dieren waarvan de afweer niet optimaal is, lopen een grotere kans om ziek te worden. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat rauw vlees gezonder zou zijn dan commercieel verkrijgbaar blik- en droogvoeding. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je je hond (of kat) daarom beter geen rauw vlees meer geven.

Bron: De Standaard, KNMvD. Beeld: iStock