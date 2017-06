Onze twee favorieten dingen – huisdieren en de achtertuin – gaan prima samen. Je maakt je hond niet blijer dan hem lekker in de tuin te laten spelen. Dat is precies de reden dat experts nu aan de bel trekken.

Zo heeft de PETA (People for Ethical Treatment of Animals) een waarschuwing gegeven aan alle katten- en hondenbaasjes om hen te alarmeren voor een bepaalde grassoort in achtertuinen. Grote vossenstaart (dat is de naam van het gras) is volgens de PETA schadelijk voor honden en katten en in sommige gevallen zelfs dodelijk.

Stekelgras

Het gras heeft lange stengels en uitsteeksels in de vorm van een pluizige vossenstaart (vandaar de naam). De stekels van de grote vossenstaart kunnen bij honden en katten in hun vacht blijven hangen. Of in hun neus, huid, bek, poten of zelfs geslachtsorganen. Als de stekels van de plant niet worden verwijderd, gaan ze zich steeds meer nestelen in de huid van je huisdier. Dit kan onder andere pijn, infecties of abcessen veroorzaken. In de ergste gevallen kunnen de stekels in de hersenen of vitale organen terecht komen en dat is dodelijk.