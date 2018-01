Vreselijke foto's: hond zwaargewond na vreemde actie met paarse haarverf

Je hond roze, paars of groen verven. Sommige mensen halen het in hun hoofd. Dat kan vreselijk uitpakken, zoals bij maltesertje Violet.

Violet kwam pimpelpaars aan bij de dierenarts. Maar ook met haar oogjes zo opgezwollen, dat ze amper nog iets kon zien. En daarbij liep ze mank en lag ze er slapjes bij.

Loslatend huid

“Ze had flinke brandwonden op haar huid”, vertelt het dierenasiel op Facebook. “We gaven haar vloeistoffen en pijnstillers en wasten haar voorzichtig, om de chemische verf er zoveel mogelijk vanaf te krijgen.” Maar Violets conditie was er nog erger aan toe dan de dierenartsen dachten. “Tot onze grote schrik begon haar huid los te laten.”

Blind

Gelukkig was ze goed verdoofd en wikkelde de dierenarts Violet in verband. Maar zeker van haar toekomst, was hij niet. Zou ze permanent blind worden? En zou ze überhaupt haar gruwelijke verwondingen overleven? Nou, het beestje bleek een vechtertje te zijn.

Opkrabbelen

3 maanden en veel pijnmedicatie, antibiotica, verdoving, verbanden verwisselen en slapeloze nachten later, was Violet – vernoemd naar de kleur waarin ze in het asiel aankwam – weer aan de beterende hand. “Ze begon door de gangen te wandelen en stopte in iedere kamer in het asiel om snoepjes, knuffels of een aai over de bol te krijgen. Het ging beter met Violet en dat wilde ze iedereen laten weten.”

Allergisch

Honden kunnen net als mensen allergisch reageren op haarverf – of er dus zelfs brandwonden door krijgen. Dit komt dan door de stof paraphenylenediamine, dat in bijna alle haarverf zit. “Maar mensen kleuren slechts een klein gedeelte van hun haar, en in het geval van dit arme hondje was de verf over haar hele lichaam aangebracht”, vertelt scheikundige Sabina Wizemann aan Good Housekeeping.

Hondenverf

Godzijdank maakt Violet het nu goed. De restjes verf zullen langzaam uit moeten groeien. Ze is dolgelukkig met haar nieuwe baasje. Hij is een hondentrimmer en zal dus nooit de fout maken om haarverf voor mensen op een hondje te smeren. Nou bestaat er hondenverf dat niet schadelijk zou zijn voor de viervoeters – waar alsnog veel kritiek op komt. Gezien de traumatische gebeurtenis waar Violet is doorstaan, zal het baasje daar vast niet eens over peinzen. En eh, zijn onze honden niet al mooi genoeg van zichzelf?

