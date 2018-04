Waarom je je hond nooit een ijs(blok)je mag geven

Het wordt weer warm en dat betekent ice, ice baby. We weten de lokale gelateria weer massaal te vinden en duiken de vrieskist van de supermarkt in. En hoe graag we deze ijspret ook willen delen met onze geliefde viervoeters, je kan je daar maar beter niet aan wagen. IJs voor honden kan meer kwaad dan je zou denken.

Je bedoelt het natuurlijk goed. Jij een ijsje, je hond ook een hondenijsje. Vol enthousiasme heb je je uitgesloofd in de keuken om dat te gekke ijsrecept voor je hond te bereiden. Maar helaas is dit een slecht idee en wel om de volgende redenen.

Tong

Zo kan jouw hond enthousiast aan het ijsje beginnen, maar is het toch kouder dan hij verwacht. Hij kan vast blijven zitten met zijn tong aan het ijs en zich van schrik direct willen lostrekken. Dit kan zeer nare wondjes opleveren. Ook kunnen de organen van je hond door de kou een flinke optater krijgen. In het ergste geval kan hij hier zelfs van in shock raken.

Maag

Een ijsje kan – net als bij ons – verkeerd vallen en zelfs een maagdraaiing veroorzaken met fikse diarree als gevolg. Dit kan heel gevaarlijk zijn voor de gezondheid van je hond, want diarree met warme dagen betekent extra vochtverlies wat met warme dagen zelfs een fatale afloop kan hebben!

Geen pretje

De bekende brainfreeze kan je hond ook overkomen. Dit zal geen blijvende schade achterlaten, maar we weten allemaal wel hoe bijzonder pijnlijk dit kan zijn. Écht geen pretje!

Tandjes

Dat ijs hard is weten wij, maar je hond kan zich hier lelijk in vergissen. IJs is vaak zelfs zo hard dat het gevaarlijk kan zijn voor het gebit van je hond. In zijn verlekkerde, enthousiaste bui kunnen zijn tandjes afbreken bij het kauwen op het ijs.

Dus, hoe lief je het ook bedoelt, het is beter om je hond geen ijs te geven. In de natuur vinden ze met warm weer ook geen ijs…

Beeld: iStock