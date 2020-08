Gezellig of onhygiënisch? Zóveel mensen laten hun hond bij hen in bed slapen

De een vindt het onwijs knus, de ander juist hartstikke vies en onhygiënisch: er zijn twee kampen als het gaat over of je hond wel of níet in je bed mag slapen. Toch toont recent onderzoek aan dat héél veel mensen het toelaten.

Maar liefst 75 procent van de hondenbaasjes zou het geen probleem vinden.

Speciale band

De band tussen een hondenbaasje en zijn of haar viervoeter is speciaal. Daar valt niet over te twisten. Bij de een resulteert dit in een band die zó hecht is, dat het beestje op de bank zit wanneer er televisie gekeken wordt, het dier meegaat naar alle afspraken en bij het baasje in bed kruipt aan het eind van de dag. Anderen zijn strenger, en laten de hond altijd in zijn eigen mand slapen. Maar dat blijken maar bar weinig hondenbaasjes te doen.