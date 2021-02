Dít zou iedereen moeten doen die met de hond in de sneeuw heeft gewandeld

In een ellendige periode focussen op kleine dingen die het leven nét een stukje leuker maken. Dat is wat de buurtbewoners van Susan Aretz uit Leiden doen. Hoe? Met z’n allen de straat vergroenen door de aanleg van geveltuinen.

Susan: “Het initiatief voor de geveltuintjes komt van een vrouw uit mijn straat. Ik vind het zo fantastisch dat iemand zegt: ‘Ik wil dit al zo lang, maar ik had er nooit tijd voor.’ En dat ze het dan niet alleen voor zichzelf regelt, maar meteen voor de hele straat.

Omdat de wereld een beetje stilvalt, ga je meer in je eigen straat kijken. Zelf merk ik dat ik makkelijker bij de buren aanbel omdat iedereen nu zoveel thuis is. Ik kook voor mijn werk en heb best vaak eten of baksels over. Door corona is de drempel lager en bel ik gewoon overdag aan om eten uit te delen. Dat deed ik eerder eigenlijk nooit.

Het is misschien kneuterig, maar hoe tof is het dat met zoiets simpels als geveltuinen een straat een heel ander aanzien krijgt? Wij wonen hier nu acht jaar. Het is een vinexwijk gebouwd in 2007 en zoals dat gaat met vinex is het niet overal even groen.

Oog voor vergroening

De gemeente Leiden heeft oog voor vergroening. Zo is er een wildpluktuin in de straat en faciliteren ze nu dit geveltuinen-project in samenwerking met bewoners. ‘Als jullie zorgen dat iedereen in de straat tekent, zorgen wij dat het wordt aangelegd.’ Dat is het idee. De stoep wordt dus voor een deel opengebroken en er komt een strook van 45 centimeter breed waar bewoners zelf plantjes in kunnen zetten. Als echt de hele straat meedoet, zorgt de gemeente er ook nog voor dat je de juiste planten krijgt. Een ontzettend mooi initiatief om met je wijk of straat samen te zorgen voor meer kleur.

Geveltuintjes

Mijn man en ik roepen al jaren dat we iets met die voorkant moeten doen, maar dan komt de wereld ertussen en schuif je het voor je uit. Nu is die tijd er wel én doen we het met z’n allen. Dat vind ik zo leuk. Het is op dit moment nog te koud om bloemen en planten te planten, maar ik verwacht dat we dit voorjaar met de hele straat onze geveltuintjes staan te verzorgen. Iets dat ongetwijfeld ook na corona zorgt voor verbinding en meer saamhorigheid. Alle huizen hebben een tuin aan de achterkant, maar straks hebben we ook een reden om aan de voorkant bezig te zijn. Omdat ik zoveel kook lijkt het me te gek om van mijn geveltuin een mini-moestuin te maken met verschillende kruiden.

Buren

Als de geveltuinen straks worden aangelegd gaat iedereen meer naar buiten. Het is een eenvoudig initiatief, maar het zorgt nu al voor een community-gevoel. Waar je normaal gesproken als buren met elkaar optrekt als dingen niet goed gaan en dat bij de gemeente wilt claimen zie je nu een gezamenlijke wens om te zorgen dat de straat kleurrijker wordt. En het werkt aanstekelijk: toen de buurvrouw bij mijn buren aanbelde voor dit initiatief stond ik toevallig buiten. Zij wonen er net, maar waren ook meteen enthousiast. Dat wordt straks met elkaar borrelen bij de geveltuin.”

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: Ashkan.