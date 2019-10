Dit is waarom je je hond of kat geen pakje aan moet doen met Halloween

Het ziet er ontzettend schattig uit: je hondje in een halloweenkostuum. Toch waarschuwt dierenrechtenorganisatie PETA ervoor dit niet te doen. Het zou namelijk helemaal niet goed zijn voor je dier.

Je hond in een kostuum wurmen, zou hartstikke stressvol voor het beestje zijn. De Britse hondentrainer Chloe Jackson vertelt aan The Guardian: “Sommige honden krijgen veel stress als je ze een kostuum laat dragen. Zeker als je hen dwingt om de poten in mouwen of een broekje te steken.”

Oncomfortabel en warm

Daarnaast zit het heel oncomfortabel voor je huisdier. De pakjes zijn vaak gemaakt van polyester of nylon en dat zorgt ervoor dat je hond of kat het hartstikke warm krijgt in zo’n outfit. Hondenpsycholoog Cesar Millan aka The Dog Whisperer ziet ook liever niet dat mensen hun honden halloweenkostuums aantrekken: “Het ziet er misschien schattig uit, maar je mag niet vergeten dat het gewoon honden zijn.”

Gevoelige vacht

Voor katten is er nog een 3e reden waarom een pakje aantrekken geen goed idee is. Katten hebben namelijk een ontzettend gevoelige vacht. Kattentherapeut Ellen Meysmans legt uit: “Als je hen een pakje aandoet, bezorgt ze dat een heel raar gevoel. De kans is dan ook heel groot dat ze het niet gaan accepteren, tenzij ze als kitten veel vastgepakt en geaaid zijn. Dan kan het zijn dat ze er geen probleem van maken.”

Binnenhouden

Als je in een buurt woont waar het druk op straat is met Halloween, adviseert PETA om angstige huisdieren sowieso binnen te houden. Zo komt het nogal eens voor dat kinderen met name achter zwarte katten aan gaan rennen, omdat deze met Halloween worden geassocieerd.

Bron: PETA.