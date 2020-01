Ontroerende beelden uit Australië: hond en koala delen waterbak

De kranten en social media staan er vol mee en ook op het nieuws zien we dagelijks vreselijke beelden van de branden in Australië. Maar inwoners delen af en toe ook lief nieuws, zoals deze video van een koala en een hondje.

De buurman van hond Rusty en haar baasjes Riley en Olivia plaatste de beelden van de twee dierenvriendjes online. In een mum van tijd deelden al bijna 200 duizend mensen de vertederende video.

“Ik weet het: Australië staat in brand en klimaatverandering is aan de orde van de dag”, schrijft Andrew bij zijn bericht. “Maar ik wil toch iets delen dat hopelijk een lach op je gezicht tovert.” Hond Rusty en de koala blijken goede maatjes te zijn, want de koala schijnt vaker naar beneden te komen om te drinken als het warm is.

Geen water

Ook nieuwswebsite Nine heeft de video gedeeld. “Om je een beetje te laten lachen”, staat er bij de beelden. Maar een oplettende volger reageert dat de lieve beelden eigenlijk helemaal geen lach op je gezicht zouden moeten toveren. ‘Koala’ betekent namelijk ‘geen water’. De beestjes eten normaal gesproken bladeren van de eucalyptusboom, die vocht bevatten. Maar door de aanhoudende hitte en branden is het zó droog in Australië, dat in de bladeren bijna geen water meer zit. Hoe lief de video ook is; eigenlijk is het dus hartstikke verdrietig dat de koala op deze manier aan vocht moet komen.

