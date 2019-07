Je hond mag in de zomer maar zó kort in de auto blijven

Het is heerlijk weer buiten, maar dat brengt ook gevaren met zich mee. Zeker voor huisdieren kan de zomer gevaarlijk zijn.

Honden mogen namelijk eigenlijk helemaal niet in dichte auto’s achterblijven.

Want al is het buiten ‘maar 24 graden’, dan nog kan het in de auto snel warmer worden. In 10 minuten kan het in een dichte auto al gauw 10 graden warmer worden dan dat het buiten is. In een halfuur kan de temperatuur in de auto al oplopen tot 43 graden. En dan is het erg gevaarlijk voor een hond (of kat).

Liever niet

Daarom mag je een hond eigenlijk niet langer dan een kwartier in de auto laten. Beter is het om het helemaal niet te doen, maar als het niet anders kan, houd het dan écht zo kort mogelijk. En laat uiteraard altijd een raampje op een kier open. Elke minuut telt letterlijk, want hoe heter het in de auto is, hoe warmer het bloed van je hond wordt. Hierdoor vallen ze uiteindelijk flauw. Puppy’s en hele oude hondjes hebben nog sneller last van de warmte.

Raampje

En let op: een raam open houden en dan denken dat je langer weg kunt blijven, is een fout die velen maken. Dat raampje weegt namelijk niet op tegen de hitte van de zon die op de auto schijnt. Nog een misvatting: in de schaduw parkeren of een lichte kleur auto hebben. Het kan allemaal echt niet, dus maak geen verschrikkelijke fouten en laat je viervoeter nooit in je auto achter. Hetzelfde geldt ook voor katten: ook die mag je niet achterlaten in een auto.

Bron: Margriet. Beeld: iStock