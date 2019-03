Wat je niet moet vergeten wanneer je met je hond de zon in gaat

Nu de lente in aantocht is en we de zon weer vaker gaan zien, gaan we wat vaker naar buiten. We smeren ons gezicht daarbij netjes in, maar we vergeten één ding: de hond.

Volgens de Britse website Country Living moet je namelijk ook je hond insmeren voor je de zon in gaat. Dat is niet bij alle honden nodig, maar er zijn soorten die dit wel nodig hebben.

Advertentie

Gevoelig

Het klinkt misschien niet zo eenvoudig om je trouwe viervoeter in te smeren met zonnebrand. Maar net als bij jezelf, kun je ook honden insmeren met een heel dun laagje zonnebrand. Een deskundige vertelt aan Country Living: “Net zoals bij mensen is de ene hond gevoeliger voor de zon dan de ander. De honden die het gevoeligste zijn voor de zon zijn honden met een witte vacht en huid zonder pigment, of honden die vaak op hun rug in de zon liggen.”

Oren, buik en neus

Andere experts zeggen dat de oren, de buik en de neus zijn het gevoeligst voor de zon. Dat hoeft niet over de vacht van de hond heen, die delen zijn al goed beschermd tegen de zon. Ook de poten van de hond hebben geen zonnebrand nodig. Je kunt gewoon normale zonnebrand gebruiken voor je hond, maar er zijn ook speciale producten voor honden verkrijgbaar bij de dierenwinkel.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock