Libelle Legt Uit: dít is waarom je hond met zijn pootje omhoog plast

Je hond kan soms wel twintig keer per wandeling een plasje doen. Het liefst gaat ‘ie elk paaltje en elke boom af voor die kleine boodschap. Maar waarom tillen sommige reuen daar hun pootje bij op?

Nou, dat heeft alles met de dominantie van je reu te maken. Want lang niet alle mannetjeshonden doen het.

Op neushoogte plassen

Vooral voor reutjes is het noodzaak dat ze hun geur verspreiden om hun territorium af te bakenen. Dit doen ze het liefst zo vaak mogelijk tijdens een lekkere wandeling. En een snelle manier om dit te doen, is even het pootje omhoog te gooien. Zo kunnen ze zo hoog mogelijk mikken om hun zogenoemde geurvlag op neushoogte van andere honden te verspreiden. Op die manier worden ze eerder opgemerkt en zijn ze dus lekker dominant aanwezig.

Goed mikken

Daarnaast zijn er nog andere logische redenen voor het optillen van het pootje tijdens de kleine boodschap. Het spreekt voor zich dat wanneer reutjes dit niet doen, ze hoogstwaarschijnlijk tegen de eigen voorpoten aan zullen plassen. Daarnaast kunnen ze met een pootje omhoog simpelweg goed mikken.

Afkijken

Plast jouw reutje niet met zijn pootje omhoog? Maak je vooral geen zorgen, het is lang niet zo dat álle mannetjeshonden dit doen. De meesten leren dit zichzelf aan of kijken dit af van volwassen reutjes, als ze tussen de drie en twaalf maanden oud zijn. Maar dat geldt dus niet voor alle honden. Sommigen starten er na een aantal jaar mee, en sommigen besparen zichzelf de moeite.

Beeld: iStock

