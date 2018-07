Hond laat zich bijten door giftige ratelslang om baasje te beschermen

Dat honden trouw zijn aan hun baasje, is algemeen bekend. Maar als jouw hond je redt van een beet van een giftige ratelslang én deze zelf opvangt? Dan is je viervoeter een held!

Paula Godwin uit het Amerikaanse Arizona vertelt op Facebook dat ze ’s morgens vroeg aan het wandelen was met haar golden retriever Todd. Plotseling schoot er een giftige ratelslang voor haar benen langs, waar ze zeker op zou hebben gestapt als Todd er niet bovenop was gesprongen om haar te beschermen. Het beestje werd vol in zijn gezicht gebeten door de slang.

Echte held

Paula bracht haar hond naar de dierenkliniek, waarna ze op Facebook vertelde dat hij ‘wonderlijk herstelt’. Ook noemt ze haar trouwe viervoeter een ‘echte held’.

Bron: HLN. Beeld: iStock

