Filmpje waarin hond een andere hond redt uit het zwembad vliegt het internet over

Honden zijn extreem loyaal aan hun baasjes. Maar voor hun eigen soort gaan ze ook door het vuur. Of eh, water, in dit geval. Dat blijkt wel uit dit filmpje dat viral gaat.

Op de beelden is te zien hoe de hond Remus zijn mede-viervoeter Smokey te hulp schiet als die in het zwembad van hun Amerikaanse baasjes valt en dreigt te verdrinken.

Plons

Eerst probeert Remus zijn kameraadje vanaf de kant een helpende poot te geven, maar dat haalt niks uit. Paniekerig rent hij heen en weer. Na een paar loze pogingen springt de hond – die wél kan zwemmen – ook in het zwembad om Smokey een zetje te geven. Met succes! Eenmaal weer boven water, schudden de beestjes de druppels van zich af.

Bewakingscamera

Remus en Smokeys baasjes waren er op dit moment niet bij, zo vertelt Laurie Sorsen Becerra bij het filmpje op Facebook. Haar man, Jay, was even naar binnen gelopen. Toen ‘ie na een paar minuten weer terugkwam in de tuin, zag hij dat de honden kletsnat waren. Na het bekijken van de beelden van de bewakingscamera, zag hij dit hartverwarmende tafereel.

Held

Eind goed al goed, en dus kan Laurie ook vooral lachen om het ‘onstuimige’ gedrag van haar twee huisdieren. “Ze spelen wel vaker rond het zwembad en er gaat nooit is mis (…) Remus is misschien een gek beest, maar hij heeft een hart van goud! Mijn held.”

Bron: Facebook.