Met deze simpele truc blijft je hond rustig tijdens de jaarwisseling

Voor huisdieren is het vuurwerk tijdens oud en nieuw een ronduit enge ervaring. Met deze handige tip zou je ervoor zorgen dat je hond rustig blijft.

De Filipijnse dierenbescherming twitterde over een vest dat je je hond kunt omdoen zodat hij rustig blijft tijdens vuurwerk en onweer. Het vest geeft een lichte druk, wat het huisdier een gevoel van veiligheid geeft. De hond kalmeert en voelt zo niet de behoefte om weg te rennen.

Nabootsen

Dat gevoel kun je zelf ook nabootsen zonder dit speciale vest. Het enige wat je nodig hebt is een stuk stof, dat je om je viervoeter heen wikkelt.

Tried this anti-anxiety wrap on Alyx with my scarf while the fireworks are going on.

I will let you know if it works or not.

She is so spooked out right now pic.twitter.com/16GRmx06Xs

— sqaishey (@Sqaishey) 20 октомври 2017 г.