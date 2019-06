Zo voorkom je dat je hond verbrandt in de zon

Voor jezelf heb je een hele checklist als de temperatuur oploopt. Ingesmeerd? Check. Genoeg water mee? Check. Maar vergeet ook je hond niet.

Grote kans dat je goed in de gaten houdt of je viervoeter voldoende water drinkt gedurende de dag. Maar smeer je ‘m ook in? Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar ook honden kunnen verbranden. Irritatie, beschadiging van de huid zoals blaren en zelfs kwaadaardige tumoren kunnen het gevolg zijn, aldus het Medisch Centrum voor Dieren.

Advertentie

Net als bij mensen is de ene hond hiervoor gevoeliger dan de andere hond. Honden met weinig haar en honden met een witte vacht lopen het grootste risico. Vooral de neus, oorschelpen, buik en liezen kunnen (snel) verbranden.

Sunblock

Bescherm je hond dus goed. Bijvoorbeeld door directe blootstelling aan zonlicht te beperken, zeker tijdens de heetste uren van de dag (ongeveer tussen 12 en 16 uur). Houd je hond binnen of zorg voor schaduw in je tuin. Voorkom daarnaast dat je huisdier op zijn rug gaat liggen ‘zonnebaden’. Gebruik tot slot een sunblock op de gevoelige plekken. Dat zijn dus met name de plekken waar geen of weinig haar zit.

Gebruik hiervoor niet je eigen zonnebrand. Daarin kunnen ingrediënten zitten die giftig zijn voor honden. Er zijn speciale producten voor honden verkrijgbaar in de dierenwinkel of online.

Dierenarts

Hoe je ziet dat een hond toch verbrand is? Je zult zien dat de huid op de neus en oren droog en gebarsten is. Rood wordt de huid niet, wel blijft hij gloeien. Verzacht de pijn door de huid te koelen. Leg een koud washandje of koude handdoek op de verbrande plek. Ook een verkoelend bad kan helpen, eventueel een paar keer op een dag. Zorg tot slot dat je hond voldoende drinkt en breng een bezoekje aan de dierenwinkel voor een verzachtende crème. Ga bij erge verbranding even langs de dierenarts.

Zo zorg je dat je hond rustig blijft onder de douche:

Elke dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Margriet, Medisch Centrum voor Dieren. Beeld: iStock