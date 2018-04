5x zó kun je je hond het best verkoeling bieden met dit warme weer

Deze week gaat het zonnetje flink schijnen. We trekken de korte broek uit de kast en verlekkeren ons aan verkoelende ijsjes. Ook onze geliefde viervoeter heeft het warm, maar zowel een korte broek als een koud ijsje zijn natuurlijk geen optie voor hem.

Daarom vijf tips hoe je je hond het beste verkoeling kan bieden.

Koelmat

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, ook in het geval van verkoeling voor je hond. Zo kan je kiezen voor een koelmat. Dit zijn zachte, platte ligkussens, van groot tot klein, gevuld met een verkoelende gel die geactiveerd wordt zodra je hond er op gaat liggen. Je kan het vergelijken met een verkoelende tuintegel in de schaduw waar een hond dankbaar gebruik van maakt op warme dagen.

Koelband

Een andere optie is de koelband. Deze werkt als het ware hetzelfde als de koelmat. In de halsband zit dezelfde gel die een verkoelende werking heeft. De keuzes zijn eindeloos, kies je voor een stoere band met legerprint of toch voor een traditioneel rode bandana?

‘Koele’ jas

Vind je een halsband niet genoeg? Pak het dan groter aan en kies voor een verkoelend vest of verkoelende jas. Ook deze bestaan er in verschillende maten en kleuren. Het ziet er misschien warm uit, maar het werkt juist dus echt verkoelend. =

Geen schuldgevoel

Op warme dagen kiezen we voor drankjes on the rocks, oftewel met ijs. Het is helaas niet verstandig om je hond ook water met ijsblokjes te geven, maar er bestaat een goed alternatief. Kies voor een drinkbak met uitneembaar koelelement. Zo blijft het water van je hond op een aangenaam, koel temperatuurtje en hoef jij je niet schuldig te voelen bij iedere slok.

Buitenspelen

Lekker spelen in de tuin blijft bij honden favoriet. Koop voor extra verkoeling op warme dagen andere speeltjes dan normaal. Er bestaan hondenspeeltjes die water absorberen en het water koel houden. En zodra ze ermee spelen, komt dat water eruit. Of wat dacht je van een waterfontein? Het vergt even een handigheidje van je hond (pootje op de goede plek zetten), maar garandeert uren speelplezier. Waarschijnlijk een schot voor een open doel, maar let op dat het enkel voor buitengebruik is, om binnen een waterballet te voorkomen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: iStock