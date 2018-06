Baasjes nemen massaal hun hond in de maling met de 'what the fluff'-challenge

Kattenfilmpjes maken gelukkig, is wetenschappelijk bewezen. Maar wij smelten ook volop van de superschattige hondenvideo’s die dankzij de ‘what the fluff’-challenge verschijnen.

In die video’s houden baasjes een deken of handdoeken voor zich, gooien die omhoog en rennen dan snel weg – zodat het lijkt alsof ze plotseling verdwenen zijn. De verbazing druipt van de koppies van de viervoeters af. En vervolgens zoeken de honden in alle hoeken, terwijl je ze bijna hardop hoort denken: “what the fluff?!”

Dít beestje trapt er mooi niet in:

Ook katten zijn flink in de maling te nemen:

En aangezien deze man geen huisdier heeft, probeerde hij het maar uit op zijn kinderen:

