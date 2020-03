Billboard-campagne werkt: hond wordt na bijna 6 jaar alsnog geadopteerd

Van het delen van foto’s en video’s tot een heuse social media campagne: een dierenasiel in Kansas City deed er van alles aan om een nieuw baasje te vinden voor hondje Merrick, maar het mocht allemaal niet baten. Lieve Merrick werd namelijk niet geadopteerd.

Lokale ondernemer Scott Poore vond het zo zielig voor het hondje, dat hij besloot een gigantisch billboard met advertentie voor hem te maken.

Liefde op het eerste gezicht

Zijn billboardcampagne bleek een succes, want Merrick werd al snel opgemerkt. Jordan Nussbaum zag het billboard in de stad hangen en wist zijn vriendin ervan te overtuigen dat Merrick de ideale hond zou zijn. Voor Nussbaum was het namelijk liefde op het eerste gezicht, zo vertelt hij aan de lokale televisiezender KMBC. “Het is hartverscheurend dat hij daar zo lang heeft moeten wachten op een baasje, maar ik denk dat dit uiteindelijk voorbestemd is.”

“Net een grote puppy”

Nussbaum en zijn vriendin werden al snel geschikt bevonden voor Merrick. “Ze zochten iemand die geen kinderen heeft en met genoeg energie om Merrick aan te kunnen. Hij is namelijk een grote puppy,” aldus Nussbaum. Hoewel het dierenasiel erg gek op hem was, waren ze natuurlijk ook heel blij voor hem dat hij eindelijk een baasje had gevonden. Er werd dan ook ter afscheid een groot feestje voor hem georganiseerd.

Lekker rennen door de tuin

Merrick is inmiddels helemaal gewend bij zijn nieuwe baasjes en geniet van zijn nieuw verworven vrijheden. Zo rent hij graag rond in de tuin en heeft hij een oogje op de hond van de buren.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock, Facebook