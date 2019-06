Samen met je hond in de zee dobberen? Dankzij dít product kan het

Neem jij je hond regelmatig mee naar het strand of meer in de buurt? Of gaat hij zelfs mee op vakantie? Dan hebben wij dé perfecte musthave voor jou en je hond.

Je kunt nu namelijk samen met je hond dobberen in het water met een heuse hondenfloat.

Samen met je hond dobberen

Of het nou in een tropisch oord is of gewoon in Nederland bij lekker weer; na hard gewerkt te hebben is het heerlijk om tot rust te komen aan het water. Ook je hond mag weleens extra in de watten gelegd worden, toch? Zoek daarvoor niet verder.

De float

De webwinkel Barkshop heeft een luchtbed, speciaal ontwikkeld voor honden. De hondenfloat is gemaakt van dik plastic, zodat de nageltjes van je hond het luchtbed niet zomaar lek prikken. De float kan ruim 30 kilo dragen en heeft zelfs een speciaal vakje voor water, koekjes of speeltjes.

Zie jij jezelf wel al dobberen met je trouwe viervoeter? Hier kun je de hondenfloat scoren.

Bron: Barkshop, Grazia. Beeld: Barkshop, iStock