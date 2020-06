Honden willen hun baasje dolgraag helpen, maar weten niet hoe

Als je even in de put zit of iets je niet lukt, komt je hond niet veel verder dan blaffen of het geven van een pootje. Maar weet dat hij je eigenlijk dolgraag wil helpen.

Het probleem is alleen dat je hond niet weet hoe hij je kan helpen.

Uit onderzoek van de Arizona State University blijkt dat honden hun baasjes écht willen helpen en dit niet zomaar voor een of andere beloning doen. Hiervoor hebben de onderzoekers gekeken naar hoe 60 honden reageren op verschillende situaties waarin hun baasje verkeert. Reageren ze puur voor omdat ze hun baasje willen redden of voor de beloning die ze hiervoor krijgen?

Baasje redden

Tijdens het experiment zaten de baasjes van de honden in een grote doos ‘verstopt’. De doos werd door een kartonnen plaat afgesloten. Deze plaat kunnen de honden makkelijk wegduwen, waardoor ze hun baasje kunnen redden. Voor het onderzoek werd gekeken hoe de honden reageren op 3 verschillende situaties.

Verschillende situaties

In de 1e test werd er voor het zicht van de honden eten in de doos gegooid. In de 2e test moest het baasje hardop voorlezen uit een tijdschrift op een neutrale toon en bij de 3e test moest het baasje om hulp roepen. In geen van de gevallen mochten ze de naam van de hond zeggen of roepen.

Gestrest

Tijdens de laatste test heeft 1 op de 3 honden hun baasje uit de doos ‘gered’. Dit aantal klinkt misschien niet heel denderend, maar het is heel indrukwekkend als je naar de andere resultaten kijkt. “De hoeveelheid honden die hun baasje wel wílde redden, maar niet wist hoe, was namelijk een stuk hoger”, legt onderzoekspsycholoog Joshua van Bourg uit. Deze honden renden zichtbaar gestrest door de ruimte en maakten blaffende en jankende geluiden. Ze wilden dus wel, maar het lukten ze niet. Ze begrepen niet wat de bedoeling was.

Van slag

“Wat zo fascinerend is aan dit onderzoek is dat honden blijkbaar echt om hun baasjes geven”, legt psycholoog Clive Wynne uit. “Zelfs zonder training zullen honden er alles aan doen om mensen te helpen die zichtbaar of hoorbaar in de problemen zitten. En wanneer dat niet lukt, zijn honden dus ook zichtbaar van slag.”

Zó is je hond minder eenzaam als-ie alleen thuis moet blijven:

