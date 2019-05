Híer koop je dekens met het portret van je hond erop

Honden vinden het vaak lekker om op een dekentje te liggen. Het bedrijf Print your pet heeft daarom iets heel geinigs bedacht: dekens met daarop het portret van jouw viervoeter.

Je kunt kiezen welke kleur je wilt en of je alleen het koppie van je hond of zijn hele lichaam afgedrukt wil zien. In het geval van meerdere honden kun je ze zelfs allemaal op één deken printen. De gelijkenis is niet 1 op 1, maar een ‘verzachte illustratie’ van de hond.

Asielhonden

Ook handig: je kunt kiezen uit verschillende afmetingen. Een chihuahua heeft immers minder vierkante (centi)meters nodig dan een Deense dog. Het kleinste formaat is 101×76 centimeter, het grootste 203×153 centimeter. De dekens worden met de handgemaakt en blijven zeker 100 wasbeurten mooi, belooft het bedrijf. Het allermooiste van het verhaal is dat de winst naar asielhonden gaat zodat ook zij er warmpjes bij zitten.

Overtuigd? Hier kun je zo’n hondendeken kopen.

Hondenharen in de auto? Op deze verrassende manier haal je ze heel makkelijk weg:

Bron: Mama Mia. Beeld: Instagram, iStock