Libelle Legt Uit: kunnen honden en katten wagenziek worden?

Sommige mensen stappen liever op de fiets in plaats van in de auto. Niet omdat beweging gezond voor je is, maar omdat ze zich na tien minuten in de auto al ellendig voelen. Ook veel katten en honden vinden het geen pretje in de auto, maar kunnen ze ook echt wagenziek zijn?

Veel honden en katten houden maar niet op met geluid maken als ze de auto in moeten. Vinden ze het dan spannend of kan het ook goed zijn dat de dieren zich echt niet goed voelen? Volgens experts is het inderdaad zo dat honden en katten last kunnen hebben van wagenziekte.

Advertentie

Evenwichtsorgaan

Volgens de Amerikaanse dierenarts Dr. Ward hebben honden die nog geen jaar oud zijn meer kans om last te krijgen van wagenziekte dan oudere honden. Dat kan komen doordat het evenwichtsorgaan van deze honden nog niet goed ontwikkeld is. Als ze een jaar oud zijn, is dit helemaal volgroeid en hebben ze ook minder last van wagenziekte.

Frisse lucht

Zie je dat je hond tijdens een ritje met de auto veel zijn lippen likt, veel kwijt en onrustig beweegt? Dan is de kans groot dat wagenziekte de oorzaak is. In dat geval kun je de hond het beste even uit de auto laten en wat frisse lucht geven. Voor je de auto schoon moet maken doordat de hond heeft overgegeven.

Katten

Katten hebben zelfs nog meer kans om last te krijgen van wagenziekte dan honden. Katten gaan net als honden kwijlen en trillen als ze wagenziek zijn en maken dan ook vaak veel geluid. Toch kan het ook zijn dat ze zonder dat je iets merkt ineens overgeven door wagenziekte. Dat is ook bij honden het geval.

Oefenen

Om je kat of hond van de wagenziekte af te helpen, moet je ze aan autoritjes leren wennen. Begin met korte ritjes en neem ze vervolgens wat langer en vaker mee in de auto. Zorg dat het raam een stukje openstaat zodat er wat frisse lucht binnenkomt. Ook kan het helpen om de dieren kort voor een autorit niet te laten eten. Het is voor bange en gevoelige dieren zelfs het beste om te zorgen dat ze 12 uur niet hebben gegeten voordat ze iets moeten doen waar ze niet zo’n fan van zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock