Merk jij soms dat jouw hond toch net iets beter naar jou luistert dan naar je zoon of man? Volgens onderzoekers is de kans groot dat dat inderdaad zo is.

Dat zou komen omdat vrouwen over het algemeen beter een emotionele band kunnen opbouwen met honden.

Verschillende geluiden

Dat heeft The Royal Society of Open Science onderzocht. Zij keken naar 18 honden en keken kritisch naar de verschillende geluiden die zij maakten. Vervolgens moesten zowel mannen als vrouwen raden wat die geluiden te betekenen hadden; waren de honden angstig, blij, agressief of verdrietig? Hieruit bleek dat vrouwen de emoties achter de geluiden bijna allemaal goed hadden geraden, terwijl mannen veel meer fouten maakten.

Emotionele band

Volgens de onderzoekers zit dat zo: vrouwen hebben vaak een groter empathisch vermogen dan mannen, waardoor ze beter kunnen inschatten wat een hond bedoelt. Hierdoor kunnen ze een betere en sterkere emotionele opbouwen met viervoeters. Dit is een reden voor honden om eerder naar hun vrouwelijke baasje te luisteren dan naar hun mannelijke baasje.

Dezelfde hersenen

Daarnaast heeft hoofdonderzoeker Tamás Faragó ontdekt dat het brein van mensen veel lijkt op dat van een hond. Begrijp jij altijd heel goed wat jouw hond voelt en kan jouw hond ook jouw emoties feilloos aanvoelen? Ook dat zou weleens heel goed kunnen kloppen. “Onze recente MRI-onderzoeken suggereren dat honden en mensen dezelfde breinfuncties en -processen gebruiken om andermans emoties te peilen”, vertelt Faragó. Dit is ook de reden dat jouw hond je soms komt troosten als je heel hard moet huilen. Lief!

Bron: Margriet. Beeld: iStock