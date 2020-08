Op vakantie met je hond? Déze rassen kunnen goed tegen warmte

De afgelopen dagen is het weer heerlijk warm weer in Nederland. Helaas is dat niet voor alle viervoeter een pretje. Gelukkig vertoeven déze hondenrassen wel graag in de warmte.

Australian Kelpie



Deze honden hebben dan wel een dikke vacht, maar dat houdt niet in dat ze het snel te warm krijgen. Integendeel, de Australian Kelpie vertoeft maar al te graag in de zon. Ze zijn als geen ander bestand tegen hoge temperaturen en worden niet snel moe door de hitte.

Australian Terriër

Ook de Australian Terriër kan prima mee op vakantie naar de zon. De kleine terriër werd in de 19e eeuw gefokt en houdt ervan om dingen op te graven. Ook jagen zit in het bloed van dit hondje, en ze passen zich gemakkelijk aan ieder klimaat aan. Nog een leuk feitje: dit ras is heel trouw en dus ideaal voor gezinnen met kinderen.

Chihuahua

Dit kleine hondje vertoeft graag in de zon. Hartstikke handig, want de kleine Chihuahua neemt weinig ruimte in en kan dus gemakkelijk mee op reis. Ze hebben het eerder te koud dan te warm, daarom wordt in de winterperiode aangeraden om Chiahuahua’s een truitje aan te trekken.

Italian Greyhoud

De naam is ietwat misleidend, want dit hondenras komt van origine uit Griekenland en Turkije. Pas tijdens de renaissance kwam de hond ook voor in Italië. Ze hebben een hele dunne vacht en kunnen eindeloos rennen zonder vermoeid of oververhit te raken. Daardoor reageren ze goed op warme temperaturen.

Border collie



Terwijl ze een hele dikke vacht hebben, kan ook de Border Collie goed tegen warmte. Het wordt een van de meeste ‘gezonde’ hondenrassen genoemd. Ze staan erom bekend heel veel energie te hebben en echte familiehonden te zijn. En ze vinden het zonder twijfel erg leuk om mee op vakantie te gaan.

Whippet

Ken je dit ras? Misschien doet de naam niet direct een belletje bij je rinkelen, maar als je graag naar de zon gaat is dit wellicht wel hét hondenras voor jou. Ze hebben een hele korte vacht en bergen energie. Wanneer ze het te warm hebben, kunnen ze snel afkoelen door hun dunne vacht.

Vergeet niet: het is natuurlijk altijd belangrijk om je hond voldoende schaduw te bieden én genoeg water te laten drinken. Zeker tijdens een vakantie in de zon.

Bron: PureWow. Beeld: iStock