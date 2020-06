Veel honden op operatietafel: laat satéprikkers niet rondslingeren bij barbecue

Als het zonnetje schijnt, is het natuurlijk heerlijk om te barbecueën, maar pas op voor rondslingerende satéprikkers. De stokjes zijn namelijk heel gevaarlijk voor honden en katten.

Het Medisch Centrum voor Dieren waarschuwt op Facebook voor rondslingerende satéprikkers. De afgelopen dagen hebben ze al bij 3 honden prikkers moeten verwijderen.

Darmen beschadigen

“Ga je dit weekend nog barbecueën? Gezellig, met vrienden en familie. En de hond lekker los in de tuin, want die hoort er helemaal bij. Maar wat als hij onbedoeld een satéstokje heeft gegeten? Zal dat wel goed komen? Of toch even de dierenarts bellen?”, schrijft het Medisch Centrum voor Dieren. “Natuurlijk bel je dan de dierenarts, want een satéprikker is levensgevaarlijk. De scherpe punt kan de slokdarm, maag en darmen ernstig beschadigen.”

Niet te lang wachten

Mocht je zien dat een hond of kat een satéprikker inslikt? Dan is het belangrijk dat je gelijk actie onderneemt. Ook al heeft het dier er nog geen last van. Wacht je te lang? Dan wordt je misschien doorverwezen naar een chirurg. Het duurt gemiddeld 4 à 6 uur voordat prikker doorgaat naar de darmen en daar schade aanbrengt.

Onder narcose

Hoe eerder je bij de dierenarts bent, hoe makkelijker de dierenarts bij het stokje kan. De hond moet dan onder narcose en de dierenarts brengt dan via de bek een endoscoop aan. Dit is een slang met een cameraatje. Als hij dan de prikker ziet, kan hij met een tangetje het stokje eruit trekken. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Kortom: laat dus geen stokjes slingeren en gooi ze gelijk weg.

