Als je geregeld door het huis loopt te ijsberen vol stress, kan het zomaar zijn dat jouw trouwe viervoeter deze gevoelens aanvoelt. Nieuw onderzoek wijst zelfs uit dat honden jouw stress kunnen overnemen.

Je merkt misschien sowieso wel dat honden snel reageren op de stemming in huis. Als je blij bent, wordt het beestje speels en druk. Maar is er ruzie? Dan kruipt hij het liefst onder tafel.

Advertentie

Zweeds onderzoek

Zweedse onderzoekers brengen het bericht naar buiten. Om te onderzoeken of hun vermoedens rondom stress en hondenbezitters klopten, werden er 58 baasjes en hun Bordercollies en Schotse herdershonden nauwlettend gevolgd. Gekeken werd naar de levensstijl en de gemoedstoestand van zowel de hondeneigenaren als de hondjes zelf.

Cortisolniveau

Om te kijken hoe het met het stressniveau van de honden zat, keken de onderzoekers naar de vacht van de dieren. Zo konden ze kijken in welke hoeveelheid het stresshormoon cortisol bij hen aanwezig was. Het verrassende onderzoeksresultaat wees uit dat het cortisolgehalte van mens en dier het hele jaar ongeveer gelijk was.

Loyale honden

Hoe dit kan? Daar konden de onderzoekers niet direct antwoord op geven. Wel stelden ze dat honden de stress van hun baasjes overnemen, en dat het niet andersom is. Omdat honden bekendstaan als loyale dieren, klinkt de beredenering van de onderzoekers aannemelijk. Maar om dit volledig hard te kunnen maken, is er nog wel meer onderzoek nodig.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet. Beeld: iStock