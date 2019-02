Voor héél luie baasjes: deze honden-wc (met luchtverfrisser) ruimt vanzelf op

Als je een hond neemt, weet je dat je ‘m meerdere keren per dag uit moet laten – of dat nou in de kou, regen, vroege of late uurtjes is. Precies de reden dat sommigen er toch vanaf zien om een hond in huis te nemen.

Maar dankzij een nieuw uitgevonden honden-wc is dat excuus in de nabije toekomst misschien verleden tijd.

Sensoren

Een bedrijf uit de Amerikaanse staat Texas heeft een honden-wc op de markt gebracht. De bedoeling is dat een hond op het apparaat, dat de Inubox genoemd wordt, zijn behoefte doet. Door sensoren in het platform waarop de hond moet staan, weet het ding wanneer erop geplast en gepoept is.

Poepzakje

Als de viervoeter er vanaf stapt, nemen de sensoren dit waar en wordt het wc-gedeelte automatisch naar binnen geklapt. Van binnen wordt het platform schoongemaakt en de drollen belanden in een zak, die ook nog eens wordt dichtgemaakt. Hoef je ‘m dus alleen maar in de kliko te gooien.

Beloning

Om vieze luchtjes te voorkomen, sproeit het apparaat ook nog eens een luchtverfrisser én krijgt de hond een beloning in de vorm van een snoepje. Alles is door het baasje bestuurbaar via een app. Maar dan moet je je hond om te beginnen wel eerst leren om op de Inubox z’n behoefte te doen.

En dat kost…

Prijskaartje van het apparaat? $ 1.200,- (ruim € 1.047,-). De Inubox wordt nu alleen nog via Kickstarter verkocht. Als het lukt om er genoeg te verkopen dat de makers er $ 85.000,- (€ 74.285,-) mee verdienen, wordt de honden-wc vanaf november thuisbezorgd.

Beweging belangrijk

Ingenieus is het apparaat zeker. Maar laten we niet vergeten hoe belangrijk voldoende beweging voor een hond is. Daarom lijkt ons dit apparaat een mooie toevoeging voor als je bijvoorbeeld vaak van huis bent. Maar ook dan zou je je af moeten vragen waarom je dan een hond zou willen…

