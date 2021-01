Dit betaalbare interieurmerk komt met een stijlvolle collectie voor je hond

Hondenaccessoires zijn vaak niet de leukste interieuritems. Wil jij een keer een hondenmand inslaan die wél leuk staat in je huis? Dan hebben wij goed nieuws. Een heel betaalbaar woon- en modemerk komt met een collectie hondenaccessoires.

Wie wel eens bij Zara Home geshopt heeft, weet dat het als interieurmerk voldoende leuks te bieden heeft. In de winkels vind je een breed assortiment aan geurkaarsen, vazen, servies en andere interieuritems. Maar de designers van Zara Home hebben zich nu ook gestort op het ontwerpen van hondenaccessoires.

Ben jij het zat om hondenkleedjes te kopen met een hondenpootjesmotief? Of wil je nu eens een hondenmand vinden die niet zo schreeuwerig van kleur is? Dan gloort er hoop aan de horizon. De hele hondencollectie van Zara Home is namelijk niets van dat alles. Wat je wel terugziet bij de manden, kleedjes en kussens zijn natuurlijke kleuren. Zo zijn veel items bruin of olijfgroen en voorzien van ruitjes, bloemetjesmotieven of een subtiel streepje.

Voederbakken van aardewerk

Gebruikt jouw hond zijn mand niet echt? Dan zijn er ook nog genoeg andere items waar je je voordeel mee kunt doen. Zo verkoopt het merk verschillende chique voederbakken van aardewerk. Een stijlvolle houten borstel is ook onderdeel van de hondenaccessoires en Zara Home biedt zelfs een vachtspray aan voor je viervoeter, waarvan de flacon ook niet verkeerd zou staan in je interieur. Oh, en voor wie nog op zoek is naar een nieuwe riem, biedt de winkel ook opties. Met de sportieve riemen in zwart-witprint kun je je hond in stijl uitlaten.

En als je nu direct wat van die items in huis wil halen, is er goed nieuws: online is een groot deel van de collectie al beschikbaar.

Gebruikt jouw hond nu altijd die gezellige kussens om op te liggen? Zo verwijder je alle hondenharen die achterblijven in een handomdraai.

Bron: Flair.be. Beeld: Getty Images.