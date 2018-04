Onderzoek wijst uit: hondenbezitters leven langer

Alle hondenbaasjes weten dit al lang: een hond maakt je gelukkig. Maar er is nog een reden waarom Cooper, Senna of Billy de beste is: dankzij hen leven hondenbezitters langer.

Uit een uitgebreid Zweeds onderzoek blijkt dat hondenbezitters langer leven. Door hun dagelijkse rondjes lopen ze aanzienlijk minder kans op hart- en vaatziekten.

Gezelschapsdier

Het is een feit dat mensen eerder last van problemen rondom hart en vaten krijgen wanneer zij niet fit zijn. Maar ook als ze eenzaam zijn. En juist van deze twee zaken hebben hondenbezitters minder last, met dank aan het gezelschap van de hond en de fysieke inspanning door o.a. het uitlaten.

Minder risico

De Zweedse onderzoekers keken naar 3,4 miljoen personen tussen de 40 en de 80 jaar oud, die de afgelopen 12 jaar een geschiedenis hebben met hartziektes. Ze kwamen tot de conclusie dat hondeneigenaren minder risico lopen om te komen overlijden.

Vrijgezellen

Naast dat het hebben van een hond voor iedereen goed is, zijn vooral vrijgezellen en ouderen met hond extra gezond bezig. Zo neemt voor iemand die single is en een hond heeft de kans op hart-en vaatziekten met maar liefst 36 procent af, ook heeft deze groep 33 procent minder kans om jonger te overlijden. Dat is goed nieuws, want juist deze groep is vatbaar voor hart-en vaat-gerelateerde aandoeningen.



Gezinssamenstelling

Maar een hond heeft ook voordelen wanneer je samenwoont met je familie, vrienden of geliefde. De personen in zo’n gezinssituatie hebben 15% minder kans op hart- en vaatziekten. Een hond is dus niet alleen je beste maatje, maar ook het beste medicijn. Dus als jij je man of vriend nog moet overhalen of jullie als-je-blieft een hond een huis te nemen: laat ‘m even het bovenstaande lezen.

Bron: Famme, NU Beeld: iStock.