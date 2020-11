Hondenpootjes beschermen tegen de kou: zó doe je dat in drie stappen

De afgelopen dagen daalde de temperatuur flink en was er in heel Nederland vorst aan de grond te vinden. Voor tere hondenpootjes kan dat schadelijk zijn. Daarom moet je hondenpootjes beschermen tegen kou, sneeuw en ijs in het najaar.

Wij leggen je uit hoe dat moet in drie simpele stappen.

1. Checken

Begin altijd eerst met het checken van de pootjes van je hond. Bekijk de kussentjes onder zijn pootje en check of hier wondjes of barstjes op te zien zijn. Is dat het geval? Geef je hond dan sowieso schoentjes aan als je met hem gaat wandelen over een koude of ijzige ondergrond. Zijn de pootjes ongehavend? Dan kun je verder gaan naar stap twee.

2. Smeren

Hondenpootjes beschermen tegen de kou, doe je het best met een vettige crème. Deze dient als beschermlaagje en zorgt ervoor dat de hondenpootjes minder snel warmte verliezen. Hiervoor kun je het best vaseline gebruiken of special teer dat je bij de dierenarts kunt halen.