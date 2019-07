Fan van bankhangen? Dan zijn déze hondenrassen ideaal voor jou

Sommige honden bruisen net als sommige mensen áltijd van de energie. In de ochtend of laat in de avond, ze zijn altijd in voor een spelletje. Maar sommige hondenrassen zijn een stuk minder energiek. Ben jij van nature rustig en groot fan van bankhangen? Dan passen déze rassen echt bij jou.

Libelle heeft de rustigste en meest ‘luie’ hondenrassen voor je op een rijtje gezet.

Advertentie

Basset hound

Deze hond ziet er door zijn uiterlijk vaak wat treurig uit, maar niets is minder waar. De Basset hound is van nature gelukkig en heel erg rustig. Ook zijn ze áltijd in voor knuffelen of lekker luieren. Omdat ze zo snel tevreden zijn en weinig lichaamsbeweging nodig hebben, is het een ideale hond voor mensen die geen groot liefhebber van wandelen zijn.

Cavalier King Charles-spaniël

Dit ras staat erom bekend snel het gedrag van zijn baasje over te nemen. Het is een sociale hond, die zich zonder probleem aan jouw rustige levensstijl kan aanpassen. Het zijn van nature wel jagers, dus wanneer je met ze wandelt is aanlijnen zeker een pre.

Franse buldog

Dit ras blaft weinig, is klein van stuk en heeft een rustig karakter. Daarom is de Franse buldog ideaal voor mensen die in een appartement of kleine woning zonder tuin wonen.

Broholmer

De Broholmer is een grote hond die zich altijd klein blijft voelen. Hij houdt van knuffelen en kruipt – ondanks zijn grootte – het liefst bij je op schoot. Een rustige hond met lief uiterlijk, die eveneens ideaal is voor knuffelige hondenbaasjes.

Tibetaanse spaniël

Ook de Tibetaanse spaniël is een hondenras dat rustig en loyaal is. Ze houden van rust en aandacht en vinden het geen probleem om urenlang achtereen op dezelfde plaats te moeten blijven – mits je ze lekker blijft aaien, natuurlijk.

Greyhound

Wat dit ras zo speciaal maakt? De Greyhound heeft veel energie, maar kan tegelijkertijd onwijs goed luieren. Af en toe een blokje om is dus een pre, maar je kunt er zeker van zijn dat je daarna urenlang met deze hond kunt knuffelen op de bank.

Tosa

Dit hondenras komt oorspronkelijk uit Japan. De Tosa ziet er ietwat agressief uit, maar laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Deze hond staat erom bekend juist heel lief, rustig en volgzaam te zijn. Tosa’s zijn heel betrouwbaar en ideale gezinshonden. Het enige nadeel? Ze kwijlen érg veel.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock