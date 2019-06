Je kunt nu een zwembadje voor je hond kopen bij deze budgetsupermarkt

Merkte je de afgelopen dagen dat je hond wel wat verkoeling kon gebruiken? Dan is dit hondenzwembadje van de Lidl een uitkomst.

Dit hitte wordt niet alleen mensen wel eens te veel, ook honden kunnen er last van hebben. Gelukkig kun je je huisdier nu wat verkoeling bieden met een hondenzwembadje.

Handige draagtas

Het hondenzwembad dat Lidl deze week in de aanbieding heeft, kun je razendsnel neerzetten in je tuin. Je hebt namelijk geen pomp nodig. Heb je meer zin om in het park te zitten? Geen punt, je kan het zwembad makkelijk meenemen in een speciale draagtas.

Verder is het zwembad voorzien van een stevige wandconstructie én heeft het een antislipbodem. Geen zorgen dus, je trouwe viervoeter zal niet uitglijden.

Aanbieding bij Lidl

Het hondenzwembad is deze week in de aanbieding bij Lidl. Je kunt ‘m scoren voor 39,99 euro. Maar eh, niet te hard naar de winkel rennen, anders raak je oververhit.

