Zó bespaar je honderden euro's voor de feestdagen

Als je het nu een beetje handig aanpakt dan kun je met gemak meer dan 100 euro hebben bespaard tegen de tijd dat het december is.

Mensen geven zó honderden euro’s uit aan de feestdagen. Maar wie slim is begint nú alvast met de voorbereidingen – 14 weken voor Kerstmis. Dat scheelt je een hoop geld.

Geld over

Als je bijvoorbeeld nu al een kerstboom in huis haalt, dan kun je die bij bijvoorbeeld de Spar nog gratis scoren. Ook een goede tip: kalkoenen die in de diepvries kunnen zijn nu vaak nog een stuk betaalbaarder dan eind december.

Hier zijn nog meer praktische tips:

Vergeet je dagelijkse latte die je op werk of op het station haalt. Stel, je haalt 5 koppen koffie per week à 2 euro per stuk. Als je die overslaat en gewoon je eigen filterkoffie van thuis meeneemt, dan ben je met de kerstdagen zó al 14o euro rijker.

Stop al je kleingeld dat je overhebt in een apart potje waar je een sticker opplakt met ‘Kerstmis’. Tegen de tijd dat het zover is en je cadeaus moet inslaan voor de hele familie, heb jij zomaar een ‘extra’ centje van tientallen euro’s te besteden.

Stoppen met roken of minder roken. Stel je rookt 4 pakjes per week, dan heb je opeens 375,20 euro over voor je kerstcadeaus.

Kijk eens in je huis welke cadeaus je hebt gekregen en niet gebruikt. Wie weet kun je er een paar hergebruiken of verkopen.

Of bespreek eens met anderen met wie je altijd Kerstmis viert of het niet leuk is om elkaar een jaar een zelfgemaakt cadeau te geven. Een gedichtje of een goed boek? Soms zijn anderen namelijk ook erg blij als je ’t eens een jaartje ‘simpeler’ houdt.

